المشدد 7 سنوات لموظفين بتهمة تقاضي رشوة في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، على موظفين لتقاضيهما رشوة في حدائق القبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد سعد وخالد أحمد، وأمانة سر عمر عاشور.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن المتهمين مدير عام المراقبة الإدارية بالهيئة العامة للبناء والإسكان، ومفتش بدرجة كبير أخصائي بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المتهم الثاني، بكونهما موظفين عمومين طلبا مبلغ رشوة؛ لإنهاء أوراق خاصة بقطعة أرض، مقابل مبلغ مالي 750 ألف جنيه .

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد اكتمال أدلة الثبوت في القضية، والمتمثلة في أقوال شهود الأثبات وتحريات الأجهزة الأمنية وما ثبت من تفريغ المكالمات الهاتفية المسجلة بين المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.