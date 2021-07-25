السياحة تكشف عدد الفنادق المتوقفة عن العمل.. وموعد تطبيق المعايير العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن الانتهاء من تطبيق المعايير العالمية بلفنادق سيكون نهاية شهر أكتوبر المقبل في جميع المحافظات.

وأوضح العاصي في تصريحات له اليوم، أنه تم البدء في إعادة تطوير جميع الفنادق في مصر بشكل يتماشى مع المعايير العالمية، لافتا إلى الانتهاء من تطبيق تلك المعايير على فنادق مدينة الغردقة وضواحيها.

وأشار إلى وجود تنسيق بين غرف الفنادق ووزارتي الصحة والسياحة لمنح شهادات السلامة الصحية لنحو 400 فندق من أصل 570 بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكد العاصي، منح شهادة السلامة الصحية لعدد 750 فندقا على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الفنادق الباقية التي لم تحصل على تلك الشهادة يصل عددها إلى 50 فندقا وهم متوقفون عن العمل حاليا.

وعن الفنادق المخالفة، شدد العاصي، على أنه يتم معاقبة الفنادق التي لا تلتزم بالضوابط الاحترازية ونسب الإشغال المحددة، موضحا أن لجان التفتيش معنية بمراقبة المستوى السياحي والصحي بالمطاعم ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.