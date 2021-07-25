الليلة.. القمر المتناقص يقترن بالمشتري في ظاهرة سماوية تشاهد بالعين المجردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي، مساء اليوم الأحد، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري، في ظاهرة سماوية مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه بعد 24 ساعة من حركة القمر المدارية باتجاه الشرق 4.75 درجة سيكون إلى الجنوب السماوي لكوكب المشتري، وسيشاهد الثنائي معًا طوال الليل، حيث سيوفر المشهد فرصة لالتقاط الصور.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ظهور القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 373,000 كيلومتر فقط، في حين أن المشتري يبعد حوالي 614 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم " أقمار جاليلو "وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وتابعت: خلال الساعات المتبقية من الليل ستنتقل هذه الأجسام ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها.