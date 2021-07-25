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أسعار البنزين الجديدة.. ننشر تعريفة المواصلات بين القاهرة والأقاليم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

مثلت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بداية اليوم الثالث من أيام تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين.

وبدأ الموظفون اليوم في السفر داخل وبين المحافظات وبعضها في أول أيام العمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وتضمنت الزيادة الجديدة رفع أسعار بنزين 80 و92 و95 بمقدار 25 قرشًا في اللتر، بينما ثبت سعر السولار دون زيادة.

وشددت الحكومة على أنه لا توجد أي زيادة في تعريفة المواصلات لأي خط.

وحاليا فإن الزيادة الأخيرة التي جرت عام 2019 هي المعمول بها.

وينشر "الخليج 365" تعريفة أجرة الركوب بين القاهرة والأقاليم على النحو التالي:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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