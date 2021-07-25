تجديد حبس متهمين بقتل عامل في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس عاملين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص واعترف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بقتلهما أحد الأشخاص بسبب خلافات على الخفرة بمدينة نصر، ووجود سابقة حدوث مشاجرة مع المجني عليه حول خفرة قطعة أرض محل البلاغ.

وأضاف المتهمان أمام مباحث القاهرة، أنه بعد حدوث المشاجرة غادر المتهمان المكان الذي وقعت فيه المشاجرة وعادا مرة أخرى لمحل البلاغ مستقلين السيارة ملك أحدهما، وأثناء تواجد المجني عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته، مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار، وبتكثيف عمليات البحث تم القبض عليهما.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفى، وبالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق ناري، وبسؤال نجله، اتهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.