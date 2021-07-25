بعد بلاغ ضدها.. الأمن يفحص فيديوهات "كائن الهوهوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص الفيديوهات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترقص في حضور زوجها على تطبيق تيك توك.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 85101 ضد حساب على تطبيق تيك توك ملقب بـ "كائن الهوهوز" بسبب بث فيديوهات لشخص يقوم بتصوير فتاة- أكد أنها زوجته- يتلفظان معا بألفاظ جنسية تخدش الحياء العام، وتحرض الآخرين على الفسق وممارسة الفجور يعاقب عليها قانون العقوبات.

وقال المحامي في بلاغه إن المتهمين يتعرضان في مقاطع فيديو بثت على تيك توك لقضايا دينية بسخرية بشكل يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن المتهمين يسخران في مقطع فيديو آخر من أهل الصعيد بهدف تحقيق أرباح مادية.