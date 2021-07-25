خلعوا ملابسهم في الشارع.. الأمن يضبط متهمي فيديو احتفال المنقولات الزوجية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله احتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية وخلع ملابسهم العلوية بالغربية.

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله احتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية، والجزء العلوي من جسدهم عارياً وبحوزة أحدهم "سلاح أبيض" بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.

بالفحص تبين أنه أثناء الاحتفال بنقل بعض منقولات زوجية بالقرية المشار إليها قام أصدقاء "العريس" بالاحتفال بخلع ملابسهم العلوية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط القائمين على حفل الزفاف (والد العريس – والد العروسة) وكذا ضبط 5 أشخاص من القائمين بذلك، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.