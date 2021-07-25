حجازي ينعي طالبة المنوفية ويشدد على توفير المناخ المناسب بلجان الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تقدم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين نائب رئيس عام الامتحان، بخالص العزاء والمواساة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وطلاب مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية، التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية؛ لوفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي، أمس السبت، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بدء امتحان مادة الفيزياء، قائلًا: "نحتسبها عند الله شهيدة".

وشدد حجازى - في تصريحات اليوم الأحد - على جميع اللجان الامتحانية بتوفير مياه شرب للطلاب أثناء الامتحان، والتأكيد على التعامل بهدوء وبطريقة لا تسبب توترا للطلاب، ومراعاة توفير المناخ المناسب داخل اللجان، مضيفا أنه فيما يخص صحة إجراءات الطلبة المحولين بمديرية سوهاج التعليمية، فقد تم تكليف التوجية المالي والإداري ببحث الموضوع والعرض.