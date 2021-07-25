"المالية": ٨ مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج خلال شهر يونيو الماضي عن مشمول ١٦ ألفًا و٦٤٩ شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يونيو الماضي، بلغت ٢ مليار و٢٩١ مليونًا و٩١ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات نحو ٦ مليارات و٦٢٥ مليونًا و٩٥٧ ألف جنيه .

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٧ آلاف، و٣٧٦ بيانًا جمركيًّا خلال شهر يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: "الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس"، وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البضائع بمبلغ ٣ ملايين و٣٤٦ ألف جنيه، كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ٦٥٤ بيانًا جمركيًّا بإجمالي ٤ ملايين و٤٧٩ ألف جنيه خلال نفس الفترة .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية، خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو ٨ مليارات و٢٥ مليونًا و٨٧٤ ألف جنيه .

واستعرض الوزير الجهود المبذولة من رجال الجمارك؛ لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار .