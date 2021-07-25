"علشان تعرف تخلعني".. سر تشويه شخص لزوجته بعد ٨ سنوات زواج بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات اتهام شخص بتشويه زوجته بمادة حارقة في منطقة العمرانية.

وتبين أن المتهم تزوج المصابة منذ ٨ سنوات دون إنجاب أطفال ما تسبب في تكرار الخلافات بينهما.

مع تفاقم الخلافات اضطرت الزوجة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها بعد وصول الحياة الزوجية بينهما إلى طريق مسدود.

استشاط الزوج غضبا فقرر الانتقام منها وانتظرها لحين مغادرتها محل عملها كخادمة في أحد المنازل وسكب عليها مادة حارقة "ماء نار".

وأصيبت السيدة بحروق متفرقة بالجسم نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوة من مباحث العمرانية من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام "علشان تعرف تخلعني كويس".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.