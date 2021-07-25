مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق وزارة التنمية المحلية في الدقي

وتبين بالفحص نشوب حريق في وحدة تكييف وغرفة الأمن الخاصة بالوزارة، وتم محاصرة ألسنة اللهب وتنفيذ عملية التبريد وسط تواجد مسؤولي الوزارة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

تفقد اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة موقع حريق شب بديوان وزارة التنمية المحلية بالدقي، الأحد.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية