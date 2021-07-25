مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق وزارة التنمية المحلية في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تفقد اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة موقع حريق شب بديوان وزارة التنمية المحلية بالدقي، الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع وزارة الزراعة.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وتبين بالفحص نشوب حريق في وحدة تكييف وغرفة الأمن الخاصة بالوزارة، وتم محاصرة ألسنة اللهب وتنفيذ عملية التبريد وسط تواجد مسؤولي الوزارة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.