للحد من حوادث الطرق.. الداخلية تضبط 3208 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3208 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1445 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و118 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات لشروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.