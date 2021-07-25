ماس كهربائي.. حريق محدود في مدخل وزارة التنمية المحلية والحماية المدنية تنقذ الموقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيرة من السيطرة على حريق محدود نشب في مدخل وزارة التنمية المحلية بمبنى الإصلاح الزراعي بالدقي.

وتفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران حيث وصلت ٣ سيارات إطفاء من الحماية المدينة بالجيزة إلى مقر الوزارة.

كما وصل مدير أمن الجيزة وقيادات المحافظة ورئيس حي الدقي ونجحت سيارات الإطفاء، في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلي دى باقي المبنى والسيطرة على الحريق.

واستمع وزير التنمية المحلية إلى شرح حول الملابسات والأسباب المبدئية للحريق والتي تبين أنها بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف.