بالصور.. البيئة تعلن إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالا بالمادة ٥٨ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٧ والتى تنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا.

وايضا فى إطار تنفيذ الملحق رقم ١ مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية هذه الشبكة والتي تتمثل في ربط جميع المنشآت الصناعية التي تصرف على البيئة المائية بحيث يتم مراقبتها بشكل دوري ومستمر من قبل جهاز شئون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم ربط أولى المنشآت الصناعية بالشبكة القومية وهى شركة ابو الهول المصرية للزيوت والمنظفات والتى تصرف على بحيرة مريوط و ربطت بقاعدة بيانات الوزارة و تراقب وتتابع لحظيا وبشكل مستمر، مضيفة أنه جارى الانتهاء من ربط عدد من الشركات الأخرى الواقعة على بحيرة مريوط منها شركة العامرية للبترول وشركة سيدبيك وجاري المعاينة والربط بالشبكة خلال الفترة المقبلة.

كما تم إجراء معاينة للشركة التركية بدمياط حيث تم ربطها بشكل تجريبى لحين انهاء الشركة اجراءتها بالصرف على محطة الصرف الصحي برأس البر ليتم بعد ذلك ربطها بشكل لحظى مستمر، مؤكدة أنه سيتم تباعا استكمال كافة المنشآت التى تصرف على المجارى المائية لربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي.​