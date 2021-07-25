​​رئيس "مصر العليا" للكهرباء: إجراءات عاجلة لمواجهة شكاوى شحن العدادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات المتعلقة بمواجهة الشكاوى المتكررة من وجود صعوبات بعمليات شحن العدادات مسبقة الدفع، مؤكدًا أنه وجه رؤساء القطاعات بمختلف المحافظات وكذلك الهندسات التابعة للشركة بضرورة التواجد على مدار اليوم وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين من خلال تشغيل مراكز الشحن التابعة للشركة البالغ عددها 50 مركز شحن، بالإضافة لـ15 مركزًا ووحدة متنقلة بمختلف المناطق التابعة للشركة وأكثر من 50 وحدة شحن متنقلة تابعة لشركة آي فاينانس لتسهيل عمليات الشحن.

وأوضح أبو وردة لـ"الخليج 365" أنه يتابع على مدار الساعة ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذه الشكاوى المؤقتة، مشيدًا بالدور الكبير الذي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد أنه سيتم القضاء على الشكاوى والأعطال المتعلقة بأنظمة الشحن المتعلقة بالعدادات مسبقة الدفع خلال فترة قريبة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر التي تقوم حاليًا بنقل الملفات والبيانات الخاصة بالمشتركين حتى تستطيع كل شركة القيام بأعمال الشحن من خلال التنسيق مع الشركات الموردة للعدادات المختلفة، ما يضع بداية النهاية لمشكلات وشكاوى شحن العدادات مسبقة الدفع.

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