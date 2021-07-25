توجيهات السيسي بترميم أضرحة آل البيت أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تناقلت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة، كما أبرزت الصحف توجيهاته أيضا بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت.

هذا ونشرت الصحف نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، تزامنا مع تعديل أسعار البنزين.. كما اهتمت الصحف بعودة امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بامتحان الشعبة العلمية بالثانوية العامة لمادة الفيزياء.. ورصدت الصحف تباينا في آراء الطلاب، ففي الوقت الذي اعتبره البعض امتحانا صعبا، رأى آخرون أنه كان في مستوى الطالب المتوسط.

برلمانيا، ركزت الصحف على استئناف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفی جبالي ولمدة 3 أيام، لمناقشة وأخذ الرأى النهائي لعدد من مشروعات القوانين.

اقتصاديا، تداولت صحف القاهرة الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر، والذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقدمته الدكتورة هالة السعيد، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، خلال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، المنعقد افتراضي في نيويورك.

رياضيا، تابعت الصحف مباريات البعثات المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، مبرزة فوز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره البرتغالي بنتيجة 37 -31 في أولى مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية، والتي أقيمت أمس.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصري اليوم) و(الشروق) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أ. ح. إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربى، رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى، مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز، استشارى مشروع "مسجد مصر".

ونقلت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس السيسي بإنشاء المقر المركزى للمنظمات الدولية في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة، وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالميا؛ ليصبح إحدى الأيقونات المتميزة للحي الدبلوماسي إلى جانب مقار السفارات والأحياء السكنية الدبلوماسية، التي ستتوافر لها كل المنشآت الخدمية والترفيهية والمتنزهات والحدائق والمدارس الدولية ودور العبادة.

وذكرت الصحيفة أنه جرى - خلال الاجتماع - استعراض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين، حيث وجه الرئيس السيسي بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل، يشمل الصالات الداخلية بالمساجد، وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيا مع الطابع التاريخى والروحانى للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كل الطرق والميادين والمرافق المحيطة بتلك المواقع والمؤدية إليها.

وأشارت إلى أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الأخبار) نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار البنزين.

وذكرت الصحيفة أن المركز تواصل مع وزارة التنمية المحلية، التي أكدت أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وقالت إن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أى زيادة.

وأشارت الصحيفة - في تقرير أعدته - إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات شنت حملات مكثفة على مواقف السيارات؛ لمنع أي استغلال أو زيادة التعريفة الرسمية لوسائل المواصات؛ وذلك بعد الإعلان عن زيادة أسعار البنزين، كما تمكنت بعض مديريات التموين من ضبط كميات من البنزين قبل تهريبها للسوق السوداء.

وعلى الصعيد البرلماني، ذكرت صحيفة (الشروق) أن مجلس النواب، يستأنف جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفی جبالي ولمدة 3 أيام، لمناقشة وأخذ الرأى النهائي لعدد من مشروعات القوانين.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس سيأخذ - خلال جلسة اليوم - الرأى النهائي على مشروع قانون الموارد المائية والرى، كما سيناقش تقرير لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس سيناقش - خلال جلسة غد - تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 60 اقتراحا برغبة، جرى تقديمها من قبل عدد من النواب بشأن مشكلات في دوائرهم، فيما سيناقش المجلس يوم /الثلاثاء/ المقبل، ما يستجد على جدول أعماله.

وفي الشأن التعليمي، نشرت صحيفة (المصري اليوم) أن 392 ألفا و863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية بالثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية أدوا امتحان الفيزياء.. ونقلت الصحيفة عن وزارة التربية والتعليم القول إنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة، إذ يتم وضع الأسئلة وطباعتها وتأمين وصولها للجان النظام والمراقبة وحتى لجان الامتحانات، تحت إشراف الجهات السيادية.

وأضافت الصحيفة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتبعت مصدر الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق قانون الغش، وجرى ضبط الطالب (ع.م.ا.) بالشرقية، لنشره بعض الأسئلة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت بلاغا بوجود عدد من حالات الإعياء، وجرى نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية، ورصــد فريق مكافحة الغش الالكتروني 20 حالة غش منها حالة نشر.

وعن ردود فعل الطلاب إزاء الامتحان، رصدت صحيفة (الشروق) تباينا في آراء الطلاب، إذ رأى البعض أن الامتحان صعب واحتوى على العديد من الأسئلة الغامضة، في حين رأى آخرون أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وضم أسئلة كثيرة من المراجعات النهائية والمنصات الالكترونية، بينما استمرت شكاوى الطلاب من ضيق الوقت، مؤكدين أن الامتحان طويل، وكان يحتاج لوقت أكبر للإجابة عليه، وسط تداول صفحات الغش الالكتروني أسئلة وإجابات الامتحان، أمس.

وأكدت الصحيفة أن المدارس فتحت أبوابها من التاسعة صباحاً لاستقبال الطلاب مع القيام بإجراءات التعقيم وقياس درجة الحرارة وتفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية قبل الدخول.

اقتصاديا، أوردت صحيفة (المصري اليوم) أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر، وقدمته الدكتورة هالة السعيد، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، خلال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، المنعقد افتراضي في نيويورك.

ونقلت الصحيفة قول الوزيرة إن التقرير الوطني جاء في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن تحديث رؤية مصر 2030 يرجع إلى الحاجة لمواجهة تحديات تتضمن ندرة المياه، والزيادة السكانية، والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، واستيعاب تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن السعيد أوضحت أن عملية التحديث نفذت بالتنسيق مع شركاء التنمية؛ بما يتسق مع أجندة إفرييا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.. ويناقش التقرير الإطار الحاكم وبيئة السياسات الداعمة للعملية التنموية، ويستعرض التقدم في أهداف التنمية الأممية وتتبع الأداء، مقارنة بالتقرير السابق لمصر عام 2018، وتضمن التقرير تحديات مثلت عائقا نحو تنفيذ الأهداف الأممية، وإعداد نظرة مستقبلية حول أولويات الدولة، خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

في حين نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط الحرص على استقرار السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حسن إدراتها بما يسهم في تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على النحو الذي ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية؛ تسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 51 % خلال العام المالي الماضي، دون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية جديدة.

إلى ذلك نقلت صحيفة (المصري اليوم) عن وزارة السياحة والآثار القول إنه، للعام الثانى على التوالي، وبمبادرة من سفارة مصر فى كندا، تزينت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصرى، مساء أمس الأول، بمناسبة احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة.

ونسبت الصحيفة إلى الوزارة القول إن العديد من أبناء الجالية المصرية في كندا شاركوا في هذا الحدث الفريد، إذ وجهت السفارة في كندا الدعوة إليهم لمشاهدة تلك اللحظة الفريدة مع الأهل والأصدقاء، والتقاط صور تذكارية وإرسالها إلى السفارة المصرية لنشرها على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

رياضيا، تابعت الصحف مباريات البعثات المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو (2020)، حيث أبرزت صحيفة (الشروق) نبأ فوز المنتخب الوطني لكرة اليد في منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بعد تغلبه على نظيره البرتغالي بنتيجة 37 -31 في أولى مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية، والتي أقيمت أمس.

وأشارت إلى وداع ميار شريف لمنافسات التنس من الدور الأول، كما فشلت فريدة عثمان من التأهل لنصف النهائي في منافسات 100 متر سباحة فراشة، ويتبقى لفريدة عثمان التنافس في سباق 100 متر حرة سيدات يوم الأربعاء المقبل، ثم سباق 50 مترا حرة سيدات يوم الجمعة.

وفي السياق، أوردت صحيفة (الأهرام) أن المنتخب الوطني الأوليمبي يخوض - في التاسعة والنصف صباح اليوم - ثاني مبارياته بأوليمبياد طوكيو أمام المنتخب الأرجنتيني، على ملعب سابورو دومي (القبة)، ضمن مباريات المجموعة الثالثة التى تتصدرها استراليا بثلاث نقاط تليها مصر واسبانيا بنقطة ثم الأرجنتين دون رصيد، كما يلعب اليوم أيضا المنتخبان الاسباني والاسترالي في الثانية عشرة والنصف ظهرا.

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