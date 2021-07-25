حدث ليلاً| تفاصيل جديدة عن "عقار الإسكندرية المائل".. وأول ذهبية عربية في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أدنى مستوى بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227490 حتى اليوم.

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"قرار إزالة".. رئيس الحي يكشف تفاصيل جديدة عن "عقار الإسكندرية المائل"

كشف اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن العقار المائل بمنطقة السيالة بنطاق الحي جرى بناؤه بدون ترخيص.

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قدمت طلب إحاطة بسبب "عربي الثانوية".. برلمانية: نحارب العنف اللفظي

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إنها تقدمت بطلب الإحاطة بشأن أحد امتحانات اللغة العربية، مضيفة أن طلب الإحاطة بسبب احتواء الامتحان على قالت إنه "عنف لفظي وإساءة واختلال للموازين وتحريض على العنف"، مشيرة إلى ضرورة اختيار كل كلمة في الامتحانات بعناية شديدة.

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اللجنة الهندسية توصي بإزالة 10 طوابق من عقار الإسكندرية المائل - صور

أوصت اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة عقار الإسكندرية المائل بحي الجمرك، بإزالة 10 طوابق من المبنى بالإضافة إلى طابق الخدمات.

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الإعلام الأمني العراقي: الإطاحة بشبكتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مساء السبت تمكن وكالة الاستخبارات من الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر في محافظتي كركوك والأنبار.

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"نيويورك تايمز": وفيات فيضانات الصين تعكس مخاطر تغير المناخ على الطرق السريعة

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في نفق طريق سريع بوسط الصين غمرته مياه الفيضانات في نفس الوقت الذي سقط فيه نفق لمترو الأنفاق بعد هطول ثماني بوصات من الأمطار في ساعة واحدة.

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​لمواجهة جشع السائقين.. "قوى عاملة النواب" تطالب بتشديد الرقابة على مواقف السيارات

طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات؛ بسبب قيام البعض بزيادة التعريفة على الركاب، بالتزامن مع تعديل أسعار البنزين، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

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التونسي أحمد حفناوي يحقق أول ميدالية ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو 2020

حقق التونسي أحمد أيوب حفناوى، ذهبية السباحة لسباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020، بزمن 3:43.36 دقيقة، متفوقا على أبطال أمريكا واستراليا.

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بسبب الميراث.. شاب يقتل عمه بضربة "منافلة" في البحيرة

قتل شاب في العقد الثالث من العمر، عمه بعد أن ضربه بـ "منافلة" ماكينة الري، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث بينهما، في مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة.

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