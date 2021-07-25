من "مرفق الكهرباء" لـ"المواطنين".. 12 نصيحة لترشيد استهلاك التيار في المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، تزامنًا مع بدء شركات توزيع الكهرباء في تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح المختلفة للاستهلاك.

وشدد الجهاز على ضرورة اتباع المواطنين بعض الإجراءات الصحيحة لتلاشي ارتفاع استهلاكهم؛ مما يتسبب في زيادة الفواتير الشهرية المطالبين بسدادها لشركات الكهرباء

ويستعرض "الخليج 365" نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، في ما يلي:

1 - إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة؛ لأن تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

2- تجنب وضع الطعام ساخنًا في الثلاجة؛ لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

3 - ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبًا إلى جنب لملء الفراغات؛ ما يجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

4 - تجميع الملابس المراد كيّها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًّا؛ وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًّا.

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .

6 - جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

7 - شغل الغسالة بكامل حمولتها؛ لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8 - استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن؛ لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9- املأ غلاية المياه حسب الحاجة فقط؛ لأن زيادة المياه تستهلك طاقة أكثر.

10 - فصل الأجهزة الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي.

11 - تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويستهلك طاقة أكثر.