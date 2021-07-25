الأرصاد: نشاط للرياح على عدة مناطق يقلل الإحساس بالرطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استمرارًا للأجواء الحارة والرطبة نسبيًا، خاصة على شمال البلاد نهارًا المعتدلة ليلًا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد لتقلل من حدة الإحساس بالحرارة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن الرياح تهدأ على مسطح البحر المتوسط لتبدأ الأمواج في الانخفاض تدريجيًا على شواطئ المدن الساحلية، بعد ارتفاعها لأكثر من 3 أمتار اليوم وأمس.



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