بالأرقام.. نتائج حملات الـ7 أيام في 18 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في 18 محافظة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 431 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس - الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – المنيا – سوهاج – قنا – الشرقية – المنوفية – الأقصر – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - أسوان).

وعُثر بحوزتهم 260 قطعة سلاح نارى، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (شروع فى قتل - سلاح - مخدرات- سرقة بالإكراه).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 920 قطعة سلاح نارى أبرزها ( 89 بندقية آلية – 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 44 مسدسا – 644 فرد محلي – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 110 خزينة – 1202 قطعة سلاح أبيض).

كما أمكن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (2 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع) لتنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.