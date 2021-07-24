حريق باخرة الجيزة.. تفحم المطبخ والطابق العلوي بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران بعائمة نيلية بكورنيش النيل بالجيزة، مساء السبت.

وتبين بالفحص أن الحريق اندلع في المطبخ الكائن بالطابق الثالث، وسطح العائمة ما أسفر عن تفحم جميع محتوياتها، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

وتبين أن الباخرة مكونة من ٣ طوابق تستخدم "كازينو ومطعم" تحمل اسم "نايل دراجون".

١٠ سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي و٦ لنشات شاركت في عملية الإطفاء دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد أمني مكثف.