١٠ سيارات و٦ لنشات جابهت جحيم باخرة شهيرة بكورنيش النيل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات حريق هائل شب في عائمة نيلية بكورنيش النيل بالجيزة، مساء السبت.

وتبين أن الباخرة مكونة من ٣ طوابق تستخدم "كازينو ومطعم" تحمل اسم "نايل دراجون".

١٠ سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي و٦ لنشات شاركت في عملية الإطفاء دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد أمني مكثف.