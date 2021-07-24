​أول تعليق من "تعليم البرلمان" على وصف امتحانات الثانوية بأنها "تؤصل للذكورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تصريحات النائبة أميرة صابر بشأن امتحان اللغة العربية الثانوية العامة، ووصفها بأنها "تؤصل للذكورية"- انتقاد غير مبرر، ويتنافى مع الواقع.

وأضاف أباظة- في تصريح خاص لـ"الخليج 365"- أن الاتجاه العام الدولة هو الحفاظ على حقوق المرأة، والتأكد من حصولها على مكتسبات لم تحصل عليها في أي فترة زمنية سابقة، متابعًا: "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي حاليًا".

وأوضح عضو لجنة التعليم أن واضع امتحان اللغة العربية، عندما يضع سؤالًا في الامتحان لا يقصد به توجيه رسالة معينة، لكنه يهدف للحصول على إجابات تدل على استيعاب الطلاب وفهمهم للمنهج، سواء كانت تلك الإجابة إعرابا أو تشبيها أو غيرها من قواعد.

وأشار أباظة إلى أن البرلمان وافق على تغليظ عقوبة التحرش وهو انتصار جديد للمرأة المصرية، لافتًا إلى أن ما يعيشه الطلاب وذووهم من قلق لا يستدعي ربط الامتحانات بتلك القضايا، مشددًا على أن الدولة مكنت المرأة المصرية بشكل حقيقي.

كانت النائبة أميرة صابر، أمين لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، تقدمت بسؤال لوزير التعليم بخصوص قطعة القراءة الواردة في امتحان الثانوية العامة للشعبة العلمية، معبرة عن قلقها من احتواء النص على عبارات وإشارات ذكورية تعزز ثقافة الأبوة.