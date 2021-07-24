أخبار مصر

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

ثمن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، ومساجد آل البيت (رضي الله عنهم) بصفة خاصة.

وقال وزير الأوقاف - في بيان اليوم السبت-:

"أتوجه باسمي واسم جميع العاملين بوزارة الأوقاف بخالص الشكر والامتنان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، ومساجد آل البيت (رضي الله عنهم) بصفة خاصة، سائلًا الله (عز وجل) أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء، وأن يزداد سدادًا وتوفيقًا في خدمة الدين والوطن".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا