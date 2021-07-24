بالصور- أعمال إصلاح كسر مفاجئ في 3 خطوط مياه شرب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط 600 مم وخطي 200 مم و150 مم، في منطقة المنيرة الغربية شارع المطار وإبراهيم علام وشارع بولس بحي شمال الجيزة، لمتابعة أعمال الإصلاح ومجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر.

ووجّه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف المجهودات لسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاحات لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق التي تأثرت بانقطاع أو ضعف لضعوطات المياه نتيجة للقيام بأعمال الإصلاح، والتي شملت مناطق المنيرة الغربية ومدينه الأمل وشارع بشتيل بمتفرعاته.

كما وجّه المحافظ رئيس حي شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.