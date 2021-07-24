الكنيسة القبطية تحتفل بتذكار إحضار جسد الشهيد مارجرجس من فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الجمعة، بتذكار إحضار جسد الشهيد مارجرجس- أحد أهم قديسي الكنيسة القبطية- من فلسطين إلى كنيسته بمصر القديمة، في القرن الـ15.

ويذكر السنكسار أن راهبًا اسمه القمص مرقس كان رئيسًا على دير القلمون وكان يتردد على البلاد لافتقاد المسيحيين كل سنة، وبات ليلة حسب عادته عند رجل عربي فرأى القديس مارجرجس في رؤيا يقول له خذ جسدي من المرأة التي تأتيك به غدًا وضعه في كنيستي التي بمصر القديمة".

وتحققت الرؤيا وأتته امرأة وأعلمته أن لديها صندوقا كان أحضره ولدها قبل موته من كنيسة القديس مارجرجس بفلسطين، ومضى معها وشاهد الصندوق، ثم ذهب إلى البابا البطريرك الأنبا غبريال الخامس وأخبره بأمره فقام لوقته ومعه الكهنة وبعض الشعب إلى حيث الصندوق، وبعد أن تباركوا من الأعضاء المقدسة وأعطوا المرأة بعض المال حملوا الصندوق باحتفال عظيم تقدمه الكهنة والشمامسة بالصلبان والمجامر والشموع والنواقيس وأتوا به إلى كنيسته بدرب التقى بمصر القديمة وأدخلوه البيعة بإكرام لائق.

وتعد كنيسة مار جرجس، واحدة من أقدم الكنائس المسيحية والمصرية الباقية حتى، والتى ترجع إلى العهود المسيحية الأولى، وبها مقر كرسى بابا وبطريرك كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، والذى تضم واحدا من أهم المتاحف الدينية، التى انتهت من تطويره مؤخرًا وزارة الآثار.

تأسست الكنيسة فى القرون الأولى لوجود وانتشار المسيحية فى مصر، بنيت فى القرن الرابع الميلادى، وقيل أنه بنيت على أنقاض كنيسة بناها الثرى أثناسيوس حوالى سنة 684 ميلادية.

شيدت الكنيسة على أحد الأبراج الثلاثة لحصن بابليون فى منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، يختلف تصميمها الدائرى عن معظم تصميم الكنائس الأخرى، التى تأخذ شكل سفينة نوح، رمزًا للخلاص فى العقيدة المسيحية، وتحتوى الكنيسة على أيقونات قبطية لقديسين تعود للقرن الحادى عشر والخامس عشر، بها برجان رومانيان وأقدم مقياس لنهر النيل، كما تحتوى على غرفة كان يحبس بها مار جرجس، كذلك تحتوى على وسائل التعذيب والسلاسل التى كان يقيد بها.

كما تضم الكنيسة برجًا يدعى برج الأجراس، يبلغ ارتفاعه 30 مترًا، إضافة إلى الزخارف الملونة والأفاريز الخشبية، ويتكون المبنى من صحن كبير مربع، إضافة إلى تواجد أربعة أعمدة كبيرة حديثة، وثلاثة هياكل مربعة الشكل، وأربع نوافذ ذات فتحات لينفذ منها الضوء.​