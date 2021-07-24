بـ 8 ملايين جنيه.. "تحيا مصر" يتبرع بجهاز قسطرة لمستشفى المنيل التخصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن تبرع صندوق (تحيا مصر)، بالاشتراك مع بيت الخبرة، بجهاز قسطرة بقيمة 8 ملايين جنيه إلى وحدة "حسام موافي" بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي، حيث تم التوريد والتركيب والتشغيل وتدريب الأطباء.

وذكرت جامعة القاهرة، في بيان، السبت، أن الدكتور محمد عثمان الخشت نوه بتطوير الجامعة لكثير من المستشفيات الجامعية بهدف تقديم خدمات طبية على درجة عالية من الكفاءة، وبما يواكب التطورات العالمية في مختلف التخصصات الطبية.

وقال إن "جامعة القاهرة حققت إنجازات كبيرة في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، بما يساهم في إعادة هيكلتها وتجهيزها وإعدادها بأحدث الأجهزة الطبية والخبرات والكفاءات والأساتذة والإمكانيات العلمية والعملية، وذلك وفق أحدث الوسائل والنظم بمعايير دولية ووفق برامج زمنية محددة، ما يساهم في تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، حيث تعد ركيزة أساسية لتقديم الخدمات الصحية".

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب - قصر العيني أن جهاز القسطرة، الذي تم التبرع به لمستشفى المنيل الجامعي يتيح علاج عدد كبير من المرضى يصل لنحو 100 حالة شهريا بتقنية عالية.

يذكر أن جامعة القاهرة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة لتطوير المستشفيات الجامعية، وتحرص على السير فيها بخطى سريعة باعتبار أنه مشروع قومي يخدم قطاعا جماهيريا كبيرا من المرضى بالمجتمع المصري، ويندرج تحته عدة مشروعات فرعية تشمل مستشفيات (قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبو الريش المنيرة والياباني، ومستشفى طب الأسنان، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، والمعهد القومي للأورام الجديد 500500، ومستشفى ثابت ثابت).​