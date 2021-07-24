تطبيق القانون بكل حسم.. "زراعة الشيوخ" تطالب بمعاقبة المعتدين على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدولة لم تقتحم الصحراء بجدية لاستصلاح وزراعة أراضٍ جديدة إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل التوسع في الرقعة الزراعية، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام الكبير من القيادة السياسية شمل جميع الأراضي الصحراوية القابلة للزارعة على امتداد سيناء ومناطق الساحل الشمالي والوادي الجديد وغيرها من المناطق الصحراوية.

وأشاد الجبلي، في بيان له، اليوم السبت، بتصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أكد فيها أهمية تكليفات الرئيس السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء، وأن الدولة تنفق أموالًا طائلة من أجل استصلاح أراضٍ جديدة في الصحراء، ولذلك يجب الحفاظ على الأراضي القديمة التي تكونت خلال آلاف السنوات، مؤكداً أهمية جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال اتخاذ بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الأراضي من التعديات وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بالإزالة الفورية في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالمحافظات؛ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف الجبلي، أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ تؤيد جميع الإجراءات الحكومية لتنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي لمواجهة جميع أنواع التعدي على الأراضي الزراعية، مطالبًا الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؛ خصوصًا بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة الزراعة في الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي والنزول بها إلى أدنى مستوياتها، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك هو الارتفاع بنسبة الإزالة في المهد إلى أعلى مستوياتها وإعادة الأرض إلى أصلها وزراعتها، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك بين وزارة الزراعة وأجهزة الشرطة والحكم المحلي في ملف إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

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