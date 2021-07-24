تشكيلات الأمن المركزي تستهدف بؤرتي "المنزلة والسحر وجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وخلال الأسبوع المنصرم، أمكن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية" والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية.

وأمكن ضُبط 47 متهما بحوزتهم 22 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و11 قطعة سلاح أبيض وضبط 27 قضية اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 4774 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وجاءت الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم.