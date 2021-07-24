اعتماد حركة تنقلات الشرطة 2021 خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال ساعات حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، بعد عرضها على المجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لاعتمادها على أن يتم إعلانها من خلال إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تم ترقيتهم، ومن أحيلوا للتقاعد على أن يتم تنفيذ الحركة في الأول من أغسطس، بينما سيتم فتح باب التظلمات حتى يوم 5 أغسطس المقبل، بينما تنفذ القيادات الحركة في اليوم التالي مباشرة لإعلانها، بينما ينفذها الضباط بداية من 1 أغسطس المقبل.

وسوف تشمل حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية ترقية عدد من قيادات الصف الثاني والوسطى بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات، كما سيتمّ نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، كما ستشمل مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وسوف تراعى الحركة المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، كما ستراعى تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وكل صور وأشكال الجريمة ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.