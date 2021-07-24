يبدأ 7 أغسطس.. هل تفتح الكنيسة أبوابها لـ"نهضات وقداسات" صوم العذراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية، لبدء نهضة صوم السيدة العذراء يوم 7 أغسطس المقبل، والذي يأتي في مثل هذا الموعد من كل عام، ويستمر لمدة 15 يومًا، حيث يعتبر من أكثر الأصوام المحببة للأقباط؛ نظرًا لمكانة السيدة العذراء في الكنيسة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة لم تحدد حتى الآن شروطًا واضحة في ما يخص نهضات وقداسات صوم السيدة العذراء، والتي اعتادت الكنائس إقامتها خلال هذه الفترة من العام.

وأضاف القمص موسى، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الأمر حتى الآن متروك في يد مطارنة وأساقفة الإبراشيات المختلفة، وكذلك كهنة الكنائس؛ حيث يُحدد الأمر وفقًا للأوضاع الصحية لكل إبراشية ونسبة الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أنه من المقرر أن يحدد كل أسقف ترتيبات صلوات نهضة صوم السيدة العذراء في الكنائس المحيطة بإبراشيته وفقًا لأعداد الإصابة بفيروس كورونا في كل إبراشية.

وحول موقف احتفالات الأديرة السنوية بصوم العذراء؛ وأبرزها دير العذراء بدرنكة في أسيوط، أشار القمص موسى إلى أن الأمر يحدده أسقف الإبراشية الأنبا يوأنس، وفقًا لموقف إصابات كورونا في المحافظة أو الإبراشية، كما يحدد هو الأعداد المسموح لها بالحضور.

وأعلن دير السيدة العذراء بجبل درنكة استعداداته لاستقبال صوم السيدة العذراء مريم، والذي يُحل في 7 أغسطس المقبل.

وقال دير السيدة العذراء في بيانٍ له إنه بدأ حجز غرف الإقامة بالدير في يونيو الماضي؛ تمهيدًا لنهضات صوم العذراء مريم.

وشدد الدير على ضرورة الحجز للمبيت خلال تلك الفترة مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ وذلك في ظل أجواء فيروس كورونا.