أول تعليق لنقيب الأشراف على توجيهات الرئيس السيسي بتطوير أضرحة مساجد آل البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدرت نقابة الأشراف بيانا على لسان محمود الشريف نقيب الأشراف، باسمه واسم جموع الأشراف، وجهت خلاله الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته برعاية وتطوير أضرحة مساجد آل البيت.

وأعرب محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، خلال البيان، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته بترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وآخرها أضرحة مساجد "السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين"، والتي تأتي بالتزامن مع جهود الدولة الحالية في تطوير المناطق المحيطة بتلك الأضرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، فضلا عن الجهود والإنجازات التي تحققت على يد الرئيس السيسي في وقت قياسي.

وقال نقيب الأشراف، إن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير أضرحة ومساجد آل البيت يؤكد حرصه الدائم على تطوير واجهة مصر الحضارية الإسلامية، مشيرًا إلى أنها سيكون لها شأن مختلف عقب تلك التوجيهات، وسنرى تُحف معمارية قيمة بعد الانتهاء من ترميمها وتطويرها، وهذا ما عهدناه من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذين أسندت إليهم تلك المشروعات.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن تطوير الطرق والميادين والمرافق المحيطة بمساجد آل البيت ستجعلها أكثر جذبًا للزائرين وأسهل فى الوصول إليها، مما يعيد إلى تلك المساجد والأضرحة مريديها من جديد.