مياه الجيزة: قطع الخدمة عن عدد من المناطق نتيجة كسر مفاجئ بأحد الخطوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال وليد عابدين، متحدث شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن أحد الخطوط بمنطقة المنيرة الغربية في تقاطع شارع المطار مع شارع الإمام الغزالي بإمبابة، تعرض لكسر مفاجئ.

وأضاف عابدين، لمصراوي: شركة المياه تعاملت سريعا مع هذا الكسر، حيث تتواجد الآن عربات شفط المياه، بجانب فرق الشركة للتعامل مع هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت.

وتابع متحدث شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة: "الكسر مفاجئ ومن الصعب التنبؤ بموعد الانتهاء من إصلاحه".

وأكد أن هناك عددا من المناطق تأثرت بقطع المياه ويجرى حصرها الآن، حيث تم قطع الخدمة للسيطرة على المياه المتدفقة نتيجة الكسر المفاجئ في خط المياه لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.