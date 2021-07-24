مبادرة التمويل العقاري| من البحث للاستلام.. كيف تشتري شقة بالتقسيط؟ التطبيق غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، بعد أن أعلن البنك المركزي 13 يوليو الجاري عن إطلاقها رسميا.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وتبدأ البنوك المشاركة في المبادرة العمل رسميا بداية من الغد بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يتم البدء الفعلي في تطبيق المبادة الجديدة بعد أن أطلقها البنك المركزي 13 يوليو من الشهر الحالي.

ونستعرض في هذا التقرير الخطوات الكاملة للحصول على شقة بنظام التمويل العقاري والشروط والأوراق المطلوبة، وهل تختلف من مشروع لآخر أم لا.

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية العديد من المشروعات التى تتوافق مع المبادرة الجديدة لمحدودي ومتوسطى الدخل.

ووفقا لتصريحات مي عبدالحميد، رئيس الصندوق الإسكان الاجتماعي، فإن أول المشروعات التي سيتم طرحها سيكون خلال الأسبوعين المقبلين، بأسعار تبدأ من 165 ألفا وحتى 310 آلاف جنيه.

وللتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي، يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وبعد شراء كراسة الشروط يتم سداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه وفقا لكل طرح جديد.

بعد ذلك يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم وكذلك رفع الأوراق المطلوبة.

وعند الانتهاء من هذه الخطوات يتم تأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

بعد انتهاء التقديم وإعلان أسماء المستوفين للشروط يتم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية إذا كان تسليم المشروع بعد 3 سنوات.

أما إذا كان التسليم فوريا، فسيتم البدء في الخطوات التالية من التخصيص، والتي تبدأ من الاستعلام الميداني، ثم الاستعلام الائتماني، وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل لـ40 ألفا بشكل متوسط؛ وتختلف من حاجز لآخر وفقا لمعدل الدخل والسن وكذلك جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الإسكان.

ويمكن معرفه الأوراق المطلوبة من هنا

أما في الإسكان المتوسط، فمن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان عددا من المشروعات بداية من شقق الإسكان المتوسط وسكن مصر ودار مصر ومشروع جنة، حيث تتراوح الأسعار بين 360 ألفا ومليون و400 ألف جنيه.

ويمكن معرفه أسعار الوحدات وقيمة القسط الشهري من هنا

كما يمكن الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري خارج المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان، حيث تبدأ عملية التخصيص، بالبحث عن الوحدة المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، ويمكن أن تكون تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي.

وتحدد مبادرة التمويل العقاري شروط يجب توافرها في الوحدات بحيث تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، كما تكون مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

- بعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

- ثم يدرس البنك ملف الحاجز ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

- الخطوة الأخيرة تتمثل في تحديد ثمن الوحدة السكنية، وسداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 15% إلى 20%، بحد آدنى، ويتم سدادها للمالك مباشرة أو للبنك، حسب إذا كان المالك شركة أو شخص فردي.

- وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3%، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقا لسن ومرتب المتقدم.

ويمكن معرفه الأوراق المطلوبة للحصول على شقة خارج مشروع الإسكان بالتمويل العقاري من هنا

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