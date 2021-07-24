النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بنيل منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة شاب غرق بنهر النيل بمنشأة القناطر، وتسليم جثمانه لذويه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، بعدما أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وقررت النيابة استدعاء أسرة المتوفي؛ لسماع أقوالهم حول الحادث وملابساته.

كانت انتشلت قوات الانقاذ النهري بالجيزة جثة شاب غرق بنهر النيل في منشأة القناطر عقب 24 ساعة من البحث عنه.

تلقى مسؤول غرفي عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمنطقة كوبري الجلاتمة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من نقطة متمركز بمنشأة القناطر.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد غرق طالب بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية خلال استحمامه بالنيل، بصحبة عدد من أصدقائه، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتم العثور عليها بعد ساعات من غرقه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.