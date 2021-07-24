خلال حملة أمنية.. تنفيذ 2232 حكم قضائي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية عن ضبط 2 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وبحوزة متهمان، وتنفيذ 2232 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات، جاء في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.