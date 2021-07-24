الداخلية تُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا، بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية "؛ حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

وقد لاقى ذلك استحسانا وقبولاً وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.