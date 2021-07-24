الداخلية في 24 ساعة: ضبط 40 سلاح و88 قضية مخدرات وتنفيذ 38 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 40 قطعة سلاح ناري، و88 قضية مخدرات، وتنفيذ 38892 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري، بحوزة 32 متهمًا، وتنفيذ 38892 حكم قضائي متنوع، وضبط 88 قضية مخدرات بإجمالي 91 متهمًا.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 21 متهمًا هاربًا، و15 متهمًا في أعمال البلطجة، وضبط 271 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 22769 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .