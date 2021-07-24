أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا متنوعة.. وتنفيذ 88 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال الأمن العام، ضبط 4 قضايا متنوعة، وتحرير 771 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 88 حكمًا قضائيًا متنوع.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات"، ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.