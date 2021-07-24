بالصور.. أداء صلاة الجنازة على زوجة مستشار الرئيس للشئون الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

أدى عدد من المواطنين، ظهر اليوم السبت، صلاة الجنازة على زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، بمسجد الصديق بمصر الجديدة.

وشارك في صلاة الجنازة عدد من المسؤولين والشخصيات العامة؛ على رأسهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء، وياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وكان في استقبال المعزين، الدكتور محمد عوض تاج الدين، وأفراد أسرته.

وتوفيت زوجة مستشار الرئيس للشؤون الصحية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.