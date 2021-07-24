الإسكان: صب الخرسانة المسلحة لعنبر الطلمبات بمحطة المياه الجديدة بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم صب الخرسانة المسلحة لعنبر الطلمبات بمحطة رفع مياه الشرب الجديدة الجارى تنفيذها بمدينة بدر، ,أن المحطة يتم تتفيذها لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية، وأعداد المقيمين وتغذية المناطق الجديدة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينه بدر، أن المحطة يتم تنفيذها بتكلفة استثمارية تقدر بنحو ٥٣٠ مليون جنيه وتتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة.

وأضاف: من المخطط أن تحتوي المحطة أيضا على خزانين سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

ووجه مندور، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل لتنمية المدن الجديدة وتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المرافق والخدمات المختلفة .