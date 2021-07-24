إنهاء الخدمة أو الإحالة لباحث دعوة.. الأوقاف توجه تحذيرا للأئمة بشأن صعود المنابر - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور هشام عبد العزيز، المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تحذيرا لمديري الإدارات، بشأن صعود الأئمة للمنابر دون إذن كتابي من المديرية.

وقال عبدالعزير في منشور كتابي تم تعميمه على المديريات، إنه حال تمكين أي خطيب من منبر المسجد الذي يخطب به، دون إذن كتابي من المديرية يخصم منه بدل صعود المنبر کاملا، ويحال للتحقيق بديوان عام الوزارة.

وأضح القائم بأعمال رئيس القطاع الديني، أن العقوبة تصل إلى إنهاء خدمة من يفرط في الحفاظ على منبر مسجده، مشددًا على عدم ترك أي خطيب لمنبره يوم الجمعة، دون تكليف كتابي من المديرية التابع لها، أو عذر کتابي مسبب ومقبول ومعتمد من المديرية.

وأشار إلى إنه حال الاعتذار المقبول يتم خصم بدل هذه الخطبة من صعود المنبر من الخطيب، وإذا تکرر الاعتذار في نفس الشهر يتم خصم بدل صعود المنبر کاملا.

ولفت إلى أنه حال تكرار الأمر في أي شهر آخر خلال العام المالي، يحال الإمام إلى لجنة القيم لفحص عذره، والنظر في استمراره إماما أو إحالته إلى باحث دعوة أو ما تراه اللجنة وفق الأطر القانونية.

وشدد القطاع الديني، على جميع المديريات موافاة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بكشف مفصل بجميع الاعتذارات التي تتم في هذا الشأن شهريا، مؤكدا على جميع مديري المديريات والإدارات أخذ علم جميع الأئمة بذلك.