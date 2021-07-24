حدث ليلاً| وفاة زوجة مستشار الرئيس للشؤون الصحية.. والفنانة دلال عبدالعزيز بخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227068 حتى اليوم.

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فاض الكيل.. رامي رضوان ينفي وفاة دلال عبدالعزيز

نفي الإعلامي رامي رضوان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة دلال عبدالعزيز ونشر على صفحته الرسمية عبر "الفيسبوك": "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس.

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وفاة زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية

توفيت مساء الجمعة، زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية.

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تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة على زوجة مستشار الرئيس للشئون الصحية

أعلن مصدر من أسرة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، مكان وموعد إقامة صلاة الجنازة على زوجته.

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فيديو جديد| السيسي لأسرة مصرية بمدينة العلمين: "لازم تنبسطوا وتستمتعوا ببلدكم"

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارا مع أسرة مصرية خلال جولته بالدراجة في شوارع بمدينة العلمين الجديدة.

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بالصور - انهيار منزل من 3 طوابق دون خسائر في الأرواح بأسيوط

تصدعت عدد من المنازل بمنطقة درب الغنامة بحى غرب مدينة أسيوط، إثر انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق، دون خسائر في الأرواح.

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مدبولي: نستهدف استصلاح مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإسكندرية، إن الحكومة تستهدف استصلاح مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.

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أول تعليق من أشرف زكي على شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنها مازالت تتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات.

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إصابة 4 أشقاء بطلقات نارية في مشاجرة بشمال قنا

أصيب 4 أشقاء، اليوم السبت، بطلقات نارية، خلال نشوب مشاجرة مسلحة، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

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صحة الإسكندرية: استقرار حالات 37 مصابًا في حادث تصادم برج العرب

أكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور سعيد السقعان، استقرار حالات المصابين في حادث التصادم المروري الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بين أتوبيس نقل عام وسيارة ميكروباص بالقرب من استاد برج العرب غرب المحافظة، وأسفر عن إصابة 37 شخصًا بينهم 4 أطفال دون وقوع وفيات.

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الجزائر تقاضي منظمة مراسلون بلا حدود بسبب " بيجاسوس"

رفع سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، باسم الحكومة الجزائرية، دعوى أمام الهيئات القضائية الفرنسية على منظمة " مراسلون بلا حدود" بتهمة التشهير.

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الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الإرهاب في بعض مناطق إفريقيا

حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية في إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

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العراق يؤكد لواشنطن عدم حاجته لأي قوة قتالية أجنبية على أراضيه

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لأي قوة قتالية أجنبية على أراضيه، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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زلزال قوي يضرب العاصمة الفلبينية والأقاليم القريبة منها

ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر العاصمة الفلبينية مانيلا والأقاليم القريبة منها اليوم السبت إلا أنه ليس من المتوقع حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، حسبما قال علماء الحكومة.

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إصابة خمسة أشخاص إثر تحطم منطاد في ألمانيا

أصيب خمسة أشخاص مساء الجمعة عندما اضطر منطاد كان يحملهم في وسط ألمانيا إلى القيام بهبوط اضطراري.

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أرملة رئيس هايتي المغتال تطالب بتقديم قتلة زوجها للعدالة

وورى الثرى اليوم الجمعة رئيس هايتي القتيل جوفينيل مويس، في مراسم رفيعة المستوى ومخاوف أمنية، حيث تمزقت البلاد المضطربة جراء أسبوعين من الاضطرابات العنيفة بعد اغتياله.

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