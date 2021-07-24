نظر محاكمة 6 متهمين بسرقة "سيارة لحوم" وخطف سائقها بالخليفة.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين بسرقة "سيارة لحوم" وخطف سائقها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين حسني محمد العالم، ومحمد بركات.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم "أ. ي"، و"س. ع"، و"إ. ن"، و"إ. ن"، و"ع. ع"، و"ت. س".

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول للخامس، تهمة سرقة المنقولات مواد غذائية "لحوم" والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، من المجني عليهم وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم، بأن اعترضوا طريقهم حال سيرهم بالطريق العام، مهددين إياهم بالإيذاء، ومتعدين على المجني عليه الأول بالضرب، محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، قاصدين الاستيلاء على المنقولات، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم وبث الرعب في أنفسهم، بالغين من ذلك مقصدهم وإتمام جريمتهم على النحو المبيت بالتحقيقات.