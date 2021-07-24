اليوم.. نظر تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وآخرين في قضية الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، اليوم السبت، جلسة تجديد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميًا باسم "نائب الجن" و16 متهمًا آخرين، في اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى".

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على علاء حسانين وشهرته "نائب الجن" وآخرين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.

وشكلت النيابة لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع المضبوطة.

ودلت التحريات أن "حساسين" يتزعم تشكيلا عصابيا لاستخراج القطع الأثرية على مستوى الجمهورية والاتجار بها.