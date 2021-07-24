الجيزة: رفع 8188 طن مخلفات في رابع أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تمكنت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك من رفع 8188 طن مخلفات ونقلها إلى محطات مناولة (الوراق - المريوطية - كرداسة - البراجيل)، ومقلب شبرامنت.

شملت الحملات أحياء: الدقي، والعجوزة، والهرم، وجنوب الجيزة، حيث قامت الهيئة أمس الجمعة بتنفيذ الآتي:

- حملات نظافة شوارع (التحرير - محيي الدين أبوالعز - سليمان أباظة - وزارة الزراعة)، أمام حديقة الأورمان بشارع ثروت بنطاق حي الدقي.

- حملات نظافة شملت شوارع (جامعة الدول العربية - جزيرة العرب - وادي النيل - شارع محور ٢٦ يوليو - شارع وميدان لبنان) بنطاق حي العجوزة.

- حملة حدائق قامت بزراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع اللبيني فيصل بنطاق حي الهرم.