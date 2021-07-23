9 جرائم دموية أيام العيد| أبرزها "طبيبة المنصورة ومهندس القليوبية وعجوز إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية عدة جرائم دموية شغلت الرأي العام، وتم الترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واختلفت تلك الجرائم ما بين "مقتل عجوز على يد ابنها، وقتيلة الغربية، ومهندس القليوبية، وطبيبة المنصورة".

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الجرائم:

طبيب أسنان يمزق جسد زوجته

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لضبط طبيب أسنان متهم بقتل زوجته طبيبة الأسنان وطعنها بسكين داخل مسكنهما بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بعد نشوب خلافات أسرية بينهما وفر هاربًا، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

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قتل والدته العجوز وجلس بجوارها

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى العاشرة والنصف مساء أمس الأربعاء، أجواء احتفالية وفرحة تغمر القلوب كانت عنوان المشهد بشوارع إمبابة شمال محافظة الجيزة. الصغار لا يتوقفون عن اللهو بينما يتبادل الآباء والأمهات التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلا أن جريمة بشعة عكرت صفو تلك الأجواء.

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مهندسة تقتل زوجها في طوخ

جدد قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بمحافظة القليوبية، حبس "ر.س"، 25 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمنطقة طنط الجزيرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل زوجها المحاسب، بسبب خلاف على مصروف العيد.

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عامل يمزق جسد زوجته بسكين

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بطعنات على يد زوجها، بعد خضوعها للعلاج لمدة 5 أيام بمستشفى طنطا الجامعي.

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مقتل مزارع رميا بالرصاص

تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمقتل مزارع - مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) على إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة داخل إحدى المزارع ملكه الكائنة بدائرة المركز.

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مقتل تاجر دواجن بالبدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل تاجر دواجن بغرض السرقة.

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جثة طفل بالمقابر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة طفل بإحدى المقابر بقنا وضبط مرتكب الواقعة.

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مقتل عامل في مشاجرة بالمرج

أقدم بائع متجول على قتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما في المرج بالقاهرة.

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"جثة عين شمس"

تُكثف قوات الأمن من جهودها؛ لكشف تفاصيل العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة عين شمس.

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