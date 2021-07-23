النيابة تحقق في العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحقيق في العثور على جثة سيدة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول.

وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على أسبابها، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان لكشف تفاصيل الحادث ومعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كان قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا من الأهالي بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمنية للمكان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.