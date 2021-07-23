تسببوا في وفاة شخص.. حبس 6 متهمين بالتشاجر بـ"الشوم" على قطعة أرض بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتشاجر فيما بينهم ما تسبب في مقتل شاب بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل وحيازة أسلحة بيضاء والبلطجة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛للوقوف على ملابساتها.

كان لقي شاب مصرعه في مشاجرة بالشوم عقب خلاف على "حد" قطعة أرض زراعية بمدينة الواحات البحرية، وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 6 متهمين طرفي المشاجرة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول 7 مصابين بإصابات مختلفة أحدهم إصابته خطرة، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بالانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية وتم إلقاء القبض على 6 متهمين 3 من كل طرف بينما تم إيداع المتهم السابع تحت الملاحظة الطبية لسوء حالته وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن مشاجرة على قطعة أرض زراعية وراء الواقعة.

وأضافت التحريات أن المشاجرة نشبت عقب خلاف على "حد" فاصل بين قطعتي أرض زراعيتين واستخدم طرفي المشاجرة "الشوم" في التعدي على بعضهم ما أدى لإصابتهم جميعا.

وشرحت التحريات أن أحد المصابين ساءت حالته نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة عقب تلقيه ضربة على الرأس وفارق الحياة داخل المستشفى عقب عدة أيام من تلقيه العلاج متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأخطرت بوفاة المجني عليه.