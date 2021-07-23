الرئيس يوجه بإنشاء جائزة لأفضل مركز وقرية خضعت لعملية التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكثيف العمل في مشروعات تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال الرئيس السيسي "أحلم إن اللي بيحصل في تطوير القرى يرضي ربنا ويرضينا".

ووجه الرئيس بضرورة إنشاء مسابقة لأفضل محافظة ومركز وقرية في مبادرة حياة كريمة على أن تكون جوائزها جوائز محترمة لمكافأة منفذي التطوير، مطالبا بأن يكون التطوير شاملا لا يقف عند إدخال الصرف الصحي والمياه للقرى المحرومة فقط، وإنما أن تمتد يد التطوير إلى كل نواحي الحياة في القرى المستهدفة".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى استمع لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد العزازي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالي أطوال 140 كم، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكباري.

وحرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير أخذا في الاعتبار طبيعة الأراضي في تلك المنطقة التي يمر بها المحور.

ووجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسي إنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمني مستقبلي لا يقل عن عشرين سنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافي، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.